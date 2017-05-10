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03:09 (мск), источник: AmurMedia.ru

Около 400 домов, а также больницы, школы и детсады Хабаровска остались без горячей воды

К гидравлическим испытаниям приступили на ТЭЦ № 2.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

По состоянию на 7.00 часов 10 мая в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Согласно утвержденному графику, в период с 10 по 12 мая 2017 года будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей зоны ТЭЦ № 2 на прочность и плотность. В этот период без горячего водоснабжения останутся 399 жилых домов, 14 лечебных заведений, 7 учреждений образования и 10 детских садов в разных районах города (улицы: Запарина, Дзержинского, Советская, Знаменщикова, Ленина, Фрунзе, Тихоокеанская, Истомина, Бойко-Павлова и др.), сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе администрации города.

По данным единой диспетчерской службы, в краевой столице не работает 74 лифта.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 69, а ночью — 13 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 85,9 кубометра мусора.

По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 32 ДТП, зафиксировано 6 пожаров и 29 возгораний, на пульт «03» поступило 755 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 658 единиц транспорта: 41 трамвай, 21 троллейбус, 596 автобусов.

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