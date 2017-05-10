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03:29 (мск), источник: Губерния онлайн

На вопросы дачников и садоводов ответят в управлении Росреестра по Хабаровскому краю

11 мая с 10:00 до 12:00 управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет горячую линию для дачников и садоводов.

Им расскажут том, что такое «дачное амнистия» и кого она касается. Желающие узнают о том, как оформить право на землю и строения в упрощенном порядке.

На вопросы ответит заместитель начальника отдела управления Наталья Михайлова. Телефон: 43−87−74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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