На вопросы дачников и садоводов ответят в управлении Росреестра по Хабаровскому краю
11 мая с 10:00 до 12:00 управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет горячую линию для дачников и садоводов.
11 мая с 10:00 до 12:00 управление Росреестра по Хабаровскому краю проведет горячую линию для дачников и садоводов.
Им расскажут том, что такое «дачное амнистия» и кого она касается. Желающие узнают о том, как оформить право на землю и строения в упрощенном порядке.
На вопросы ответит заместитель начальника отдела управления Наталья Михайлова. Телефон: 43−87−74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на