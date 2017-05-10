На вопросы дачников и садоводов ответят в управлении Росреестра по Хабаровскому краю

Им расскажут том, что такое «дачное амнистия» и кого она касается. Желающие узнают о том, как оформить право на землю и строения в упрощенном порядке.

На вопросы ответит заместитель начальника отдела управления Наталья Михайлова. Телефон: 43−87−74, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.