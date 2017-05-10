12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды
Вечером 11 мая и ночью с 11 на 12 мая в крае возможны кратковременные дожди, местами грозы. 12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды.
Вечером 11 мая и ночью с 11 на 12 мая в крае возможны кратковременные дожди, местами грозы. 12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды.
9 мая в Приморском крае установилась хорошая погода. Несколько дней назад в крае стояла неустойчивая погода. В ночь с 5 на 6 мая прошел холодный фронт, прошли кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду. После прохождения фронта происходило шквалистое усиление до штормового ветра.
Днем 6 мая сильный ветер сохранялся по всему краю. Ночью 7 мая в центральных и северных районах края прошли дожди. В Лесозаводске за ночь выпало примерно 12—15 мм осадков. В первой половине дня 7 мая осадки в этих районах еще сохранялись. Во второй половине дня прекращение осадков и началось постепенное улучшение погоды. 8 мая циклон покинул Приморский край, на юге края установилась солнечная, теплая и без осадков погода. На севере и востоке края 8 мая сохранялась облачная и прохладная погода. Ветер постепенно слабел.
9 мая в Приморском крае установилась солнечная, теплая и без осадков погода. 10 мая по акватории Японского моря пройдет небольшой циклон. 10 мая в северных и центральных районах сохранится теплая и без осадков погода. Температура +21 °С +26 °С. На юге края погода ухудшится по причине влияние небольшого циклона, проходящего по Японскому морю. Увеличится облачность, на побережье похолодает и местами появится туман.
Во второй половине дня и вечером на юге края местами возможен небольшой дождь.
Вечером 11 мая и ночью с 11 на 12 мая в крае возможны кратковременные дожди, местами грозы. 12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды.
12 мая к Приморскому краю с запада подойдет атмосферный фронт. Во второй половине дня на западе края пройдут кратковременные дожди и грозы. Перед фронтом усилится
13 мая в Приморском крае сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Есть вероятность резкого ухудшение погоды в ночь с 13 на 14 мая.