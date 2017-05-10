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03:31 (мск), источник: Вести Приморье

12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды

Вечером 11 мая и ночью с 11 на 12 мая в крае возможны кратковременные дожди, местами грозы. 12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды.

9 мая в Приморском крае установилась хорошая погода. Несколько дней назад в крае стояла неустойчивая погода. В ночь с 5 на 6 мая прошел холодный фронт, прошли кратковременные дожди и грозы. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Маглипогоду. После прохождения фронта происходило шквалистое усиление до штормового ветра.

Днем 6 мая сильный ветер сохранялся по всему краю. Ночью 7 мая в центральных и северных районах края прошли дожди. В Лесозаводске за ночь выпало примерно 12—15 мм осадков. В первой половине дня 7 мая осадки в этих районах еще сохранялись. Во второй половине дня прекращение осадков и началось постепенное улучшение погоды. 8 мая циклон покинул Приморский край, на юге края установилась солнечная, теплая и без осадков погода. На севере и востоке края 8 мая сохранялась облачная и прохладная погода. Ветер постепенно слабел.

9 мая в Приморском крае установилась солнечная, теплая и без осадков погода. 10 мая по акватории Японского моря пройдет небольшой циклон. 10 мая в северных и центральных районах сохранится теплая и без осадков погода. Температура +21 °С +26 °С. На юге края погода ухудшится по причине влияние небольшого циклона, проходящего по Японскому морю. Увеличится облачность, на побережье похолодает и местами появится туман.

Во второй половине дня и вечером на юге края местами возможен небольшой дождь. Юго-восточный, слабый ветер. Температура +8 °С +13 °С. 11 мая ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно грозы. Температура в континентальных районах края повысится и составит +22 °С +27 °С. На побережье сохранится облачная и прохладная погода, местами туман. Но уже во второй половине дня погода в крае начнет ухудшаться. Облаков станет больше. Возможно образование кучевых облаков, местами пройдут ливни и грозы.

Вечером 11 мая и ночью с 11 на 12 мая в крае возможны кратковременные дожди, местами грозы. 12 и 13 мая ожидается ухудшение погоды.

12 мая к Приморскому краю с запада подойдет атмосферный фронт. Во второй половине дня на западе края пройдут кратковременные дожди и грозы. Перед фронтом усилится юго-восточный ветер до 12—20 м/с. Далее фронт будет медленно двигаться на восток и по мере его передвижения зона осадков будет передвигаться на восток. И если на западе края основные дожди пройдут вечером 12 мая (Владивосток, Уссурийске, Лесозаводск), то на востоке края наиболее сильные осадки ожидаются утром 13 мая (Ольга, Дальнегорск, Терней). Во время прохождения фронта местами ожидаются ливни и грозы, возможен даже град. После прохождения фронтального раздела в Приморском крае похолодает.

13 мая в Приморском крае сохранится неустойчивая погода с кратковременными дождями. Есть вероятность резкого ухудшение погоды в ночь с 13 на 14 мая.

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