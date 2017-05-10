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03:30 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокский силач провел показательное выступление в честь 72-й годовщины Победы

Иван Савкин отбуксировал два «Урала».

Во вторник, 9 мая, владивостокский силач Иван Савкин провел показательное выступление в центре города, сообщает корреспондент РИА VladNews.

В честь 72-й годовщины Великой Победы силач без применения веревки и специальной экипировки — «голыми руками» — отбуксировал два «Урала».

Взявшись за бампер грузовых военных автомобилей, Ивану удалось отбуксировать сразу два грузовика.

Отметим, что мероприятие было организованно при поддержки отдела культуры администрации Владивостока.

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