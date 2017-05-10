Владивостокский силач провел показательное выступление в честь 72-й годовщины Победы
Иван Савкин отбуксировал два «Урала».
Иван Савкин отбуксировал два «Урала».
Во вторник, 9 мая, владивостокский силач Иван Савкин провел показательное выступление в центре города, сообщает корреспондент РИА VladNews.
В честь 72-й годовщины Великой Победы силач без применения веревки и специальной экипировки — «голыми руками» — отбуксировал два «Урала».
Взявшись за бампер грузовых военных автомобилей, Ивану удалось отбуксировать сразу два грузовика.
Отметим, что мероприятие было организованно при поддержки отдела культуры администрации Владивостока.