Москвичи покушаются на дальневосточные гектары

«Мы отмечаем высочайший интерес к “дальневосточному гектару” среди жителей Московского региона. Москва лидирует по посещениям сайта Федеральной информационной системы “НаДальнийВосток. РФ”, почти вдвое опережая дальневосточные регионы. Проведение адресной разъяснительной кампании безусловно позволит перевести потенциальный интерес в реальные заявления на “дальневосточные гектары” и молодые москвичи покорят Дальний Восток», — подчеркнул заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис Кузин.

«Закон дает максимальную свободу самореализации граждан. Предложена принципиально новая модель предоставления земельных участков. Выбор деятельности не ограничен. Человек может выращивать клубнику, строить дом, выращивать овощи, заниматься пчеловодством. В дополнение к земельному участку гражданин может получить ту или иную поддержку со стороны государства: поддержку для начала фермерского хозяйства либо подъёмные на переселение, либо льготную ипотеку для строительства своего дома. Все эти меры систематизированы», — отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, сообщает минвостокразвития.

Михаил Грач.