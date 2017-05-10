В День Победы 4-летний иркутянин сделал 117 махов 4-килограммовой гирей

В Иркутске 9 мая полицейские совместно с горожанами поддержали всероссийскую акцию «Рекорд Победы», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Самым юным участником акции в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал 4-летний Евгений Кузьменков. Женя сделал 117 махов 4-килограммовой гирей, а его 11-летняя сестра Яна Кузьменкова сделала 550 махов спортивным снарядом.

Всего в акции приняли участие около 400 человек разных возрастов и профессий. В течение нескольких часов они сделали более 40 тысяч подъемов гирь разного веса в честь Дня Победы.