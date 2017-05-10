Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
В Запорожье «Бессмертный полк» столкнулся с патриотами Украины
Часть россиян предложили лишить пенсии
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Собянин сказал, когда начнется снос московских пятиэтажек
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
12Бал Met Gala 2017
04:06 (мск), источник: АиФ Иркутск

В День Победы 4-летний иркутянин сделал 117 махов 4-килограммовой гирей

Около 400 человек участвовали во всероссийской акции.

В Иркутске 9 мая полицейские совместно с горожанами поддержали всероссийскую акцию «Рекорд Победы», сообщает пресс-служба регионального МВД.

Самым юным участником акции в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне стал 4-летний Евгений Кузьменков. Женя сделал 117 махов 4-килограммовой гирей, а его 11-летняя сестра Яна Кузьменкова сделала 550 махов спортивным снарядом.

Всего в акции приняли участие около 400 человек разных возрастов и профессий. В течение нескольких часов они сделали более 40 тысяч подъемов гирь разного веса в честь Дня Победы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пора жарить шашлыки. Рецепты вкусных маринадов
Трамп уволил Джеймса Коми с поста директора ФБР
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей стране
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
США поставят сирийским курдам тяжелое вооружение для борьбы с ИГ
В России предлагают ввести налог на малодетность
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Названы страны с самым дорогим жильем
Низкоэтажные дома снесут вместе с пятиэтажками
После сноса хрущевок население Москвы вырастет
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь