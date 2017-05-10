Акция по предупреждению травматизма «Внимание — дети!» проходит на ВСЖД

Акция «Внимание — дети!», которая преследует цель снизить уровень непроизводственного травматизма на объектах железнодорожной инфраструктуры, проходит на ВСЖД. Она продлится до 2 июня. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Во время акции планируется проведение проверок и рейдов по соблюдению правил нахождения граждан на железной дороге, в первую очередь это касается участков, которые располагаются вблизи учебных заведений. Неотъемлемой частью также остаются беседы с учащимися, показ тематических мультфильмов и презентаций, обучающих детей правильному поведению на транспорте.

«Время проведения акции выбрано не случайно, ведь во время праздников и школьных каникул увеличивается риск травмирования несовершеннолетних на железной дороге», — отметили в ведомстве.

Напомним, что с начала года на ВСЖД пострадали 26 человек, 15 из которых спасти не удалось. В числе пострадавших один несовершеннолетний. За аналогичный период 2016 года было травмировано 29 человек, 19 погибли. Трое из пострадавших несовершеннолетние.

ВСЖД призывает родителей уделять особое внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером обеспечивать их соблюдение.