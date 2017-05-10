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04:23 (мск), источник: AmurMedia.ru

День Победы в Хабаровске завершился ярким салютом

В этом году он впервые проводился с территории Арены «Ерофей».

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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Хабаровске завершилось традиционным салютом. В этом году он впервые проводился в районе Арены «Ерофей», так как набережную закрыли на реконструкцию, сообщил корр. ИА AmurMedia.

Тысячи горожан пришли к Арене «Ерофей», чтобы посмотреть на праздничный салют.

Артиллерийский салют начался ровно в 22.00 и продолжался 15 минут. Из различных орудий и установок было произведено около 30 залпов. В небо за 15 минут выпущены залпы красного, зелёного, жёлтого и белого цветов. Каждый залп жители встречали громким «Ура!».

— Если честно, так и не понял, зачем салют перенесли на «Ерофей», там такая же недостроенная дамба, как и набережная в центре. Выход к Амуру с площади огородили, народ толпами пробирался через дырки в заборе по кучам песка на дамбу, чтобы выйти к воде. Единственное, что порадовало — хорошая организация общественного транспорта. На остановке по окончании салюта ждало очень много пустых автобусов. Но добираться через весь город из Северного практически в Южный всё равно долго и утомительно, — поделился мнением Константин Борисов.

— Салют был никакой. С видовой площадки на площади Славы его практически не было видно, так как разрывы зарядов проходили очень низко. Многие люди, разочаровавшись, начали уходить, как только салют начался. Это больше было похоже на большой фейерверк, чем на салют. Да и близость жилых домов — не самый лучший вариант, — сообщила Татьяна Игнатьева.

— Большой плюс переноса салюта на «Ерофей» в том, что в этот раз было намного просторнее, — рассказала Светлана Лактионова. Салют очень красиво отражался в Амуре, и это было очень хорошо видно всем, кто стоял у берега. Было супер! Спасибо организаторам.

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