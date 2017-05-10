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04:37 (мск), источник: АиФ Иркутск

Салют в честь Дня Победы удивил иркутян

Интернет-пользователи делятся видео с праздничным фейерверком.

Иркутяне и гости столицы Приангарья еще долго будут вспоминать салют в честь празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

В 2017 году фейерверк запустили с баржи на реке Ангара в районе Нижней Набережной. В небе над Иркутском 9 мая прогремели более 4500 разноцветных залпов. Салют продолжался более 8 минут.

Праздничный фейерверк приятно удивил всех своей композицией и музыкальным сопровождением. Видео с праздничным салютом в Иркутске активно распространяют интернет-пользователи в сети. Записи становятся популярными.

«Салют в честь Дня Победы в Иркутске в этом году приятно удивил. Было познавательно и патриотично. Тронуло до мурашек. Некоторые стояли вокруг и плакали», — поделилась своими впечатлениями иркутянка Екатерина.

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