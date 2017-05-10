Иркутская область пережила весенний паводок без подтоплений

Как сообщает 8 мая пресс-служба ГУ МЧС России по региону, аэровизуальная разведка затороопасных участков по рекам Нижняя Тунгуска и Непа показала открытую воду и отсутствие риска заторов льда. Оперативная группа управления, спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части федеральной противопожарной службы успешно завершили работу в посёлках Токма, Ерема, Подволошино и Петропавловское.

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области наблюдается преимущественно понижение уровня воды. Река Лена на территории региона практически очистилась ото льда. Уровни воды ниже критических отметок.