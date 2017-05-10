Иркутская область пережила весенний паводок без подтоплений
Во время весеннего паводка 2017 года в Иркутской области не зарегистрировано подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Во время весеннего паводка 2017 года в Иркутской области не зарегистрировано подтопления населенных пунктов и объектов инфраструктуры.
Как сообщает 8 мая
По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на реках области наблюдается преимущественно понижение уровня воды. Река Лена на территории региона практически очистилась ото льда. Уровни воды ниже критических отметок.