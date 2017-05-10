Профилактическую акцию «Надзор» провели в Хабаровском крае

Акция была направлена на снижение количества преступлений, совершенных ранее судимыми жителями региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

«Особое внимание в ходе проведения акции было обращено на выявление и постановку на учет лиц, освободившихся из мест лишения свободы; установление лиц, ранее судимых, уклоняющихся от учета и постановки под административный надзор», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В акции было задействовано свыше 300 полицейских. Они составили 84 протокола об административных правонарушениях. Также 44 человек привлекли к ответственности за повторное несоблюдение ограничений.