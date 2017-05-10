Конкурс на лучший логотип для Парасибириады объявлен в Иркутской области

Конкурс на лучший эскиз логотипа спортивных игр Сибирского федерального округа среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада-2017» объявило министерство спорта Иркутской области. Как сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, соревнования пройдут в Иркутске с 20 по 24 июня. Заявки на участие в конкурсе принимают до 29 мая.

«В этом году мы впервые принимаем Парасибириаду. Конкурс позволит каждому желающему принять участие в организации этого значимого спортивного мероприятия. В дальнейшем логотип планируется использовать на информационных стендах, наградной продукции и в иных информационных целях», — отметил Илья Резник.

В конкурсе могут принять участие граждане или коллективы авторов, проживающие в СФО. При создании эскиза логотипа необходимо руководствоваться следующими критериями: универсальность, лаконичность и понятность; художественность и эстетичность; актуальность логотипа. Как отметил министр спорта области, представленный логотип должен отражать суть спортивного мероприятия, подчеркивать особенности места проведения «Парасибириады — 2017».

Представить работы можно до 29 мая 2017 года на электронную почту e.gasperskaya@govirk.ru в двух форматах: .pdf (Portable Document Format) и .cdr (CorelDraw) с указанием сведений об авторе. Справки по телефону: (3952) 33−33−42. С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте министерства в подразделе «Региональное законодательство» irkobl.ru/sites/minsport/law/region/

Итоги конкурса подведут до 31 мая. Победителям вручат дипломы министерства спорта Иркутской области.