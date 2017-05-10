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05:24 (мск), источник: Губерния онлайн

Более 1300 человек зарегистрировано в хабаровском центре занятости

По состоянию на 10 мая уровень регистрируемой безработицы в Хабаровске составляет 0,39%.

При этом в городском центре занятости зарегистрирован 1331 человек, в базе открыто 5327 вакансий. Из них по рабочим профессиям — 3095. Среди имеющихся предложений — 4807 с с оплатой труда выше прожиточного минимума в регионе.

Отмечается, что с 1 по 7 мая в КГКУ «Центр занятости населения Хабаровска и Хабаровского района» обратилось 15 человек, которых уволили по сокращению штатов, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Открытый город».

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