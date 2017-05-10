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05:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Короткая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой

Столбики термометров поднимутся только до +16°C.

На предстоящей неделе в Красноярске будет держаться прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в среду, 10 мая, потеплеет до +5…+9°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть сильный ветер с порывами до 7 м/с.

В четверг, 11 мая, будет немного теплее. Утром в Красноярске потеплеет до +8°C, днем и вечером — до +16°C. Метеорологи также прогнозируют дождь. Ветер стихнет до 5 м/с.

В пятницу, 12 мая, весь день будет лить сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C. Ветер северо-западный до 5 м/с.

«В первой половине мая погоду в Красноярске будет определять циклон, именно поэтому выпадет значительное количество осадков», — рассказали синоптики Гидрометцентра.

Добавим, что потепление до +21°C придет в Красноярск только на предстоящих выходных.

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