Короткая рабочая неделя в Красноярске будет холодной и дождливой

На предстоящей неделе в Красноярске будет держаться прохладная погода. По данным портала Gismeteo.ru, в среду, 10 мая, потеплеет до +5…+9°C. Во второй половине дня синоптики прогнозируют небольшой дождь. В этот день будет дуть сильный ветер с порывами до 7 м/с.

В четверг, 11 мая, будет немного теплее. Утром в Красноярске потеплеет до +8°C, днем и вечером — до +16°C. Метеорологи также прогнозируют дождь. Ветер стихнет до 5 м/с.

В пятницу, 12 мая, весь день будет лить сильный дождь. Столбики термометров поднимутся до +12…+14°C. Ветер северо-западный до 5 м/с.

«В первой половине мая погоду в Красноярске будет определять циклон, именно поэтому выпадет значительное количество осадков», — рассказали синоптики Гидрометцентра.

Добавим, что потепление до +21°C придет в Красноярск только на предстоящих выходных.