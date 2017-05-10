Потепление до 23 градусов ожидается в Новосибирске, сообщают синоптики.

По данным сервиса «Яндекс Погода», в Новосибирске днем в среду ожидается температура до +19 градусов, пасмурно.

В ночь на четверг температура воздуха составит +15 градусов, днем — потепление до +23 градусов, облачно с прояснениями.

В ночь на пятницу будет +16 градусов, днем +23 градуса, облачно с прояснениями.

Согласно данным «Gismeteo», днем в среду ожидается температура до +15 градусов, пасмурно.

В ночь на четверг температура воздуха составит +9 градусов, днем — потепление до +20 градусов, будет дождь.

В ночь на пятницу будет +13 градусов, днем +21 градус, дождь. .