В Перми в колонне «Бессмертного полка» прошли 40 тысяч человек

Пермский «Бессмертный полк» присоединился к всероссийскому движению в 2013 году, тогда по улицам краевой столицы прошли около 5 тысяч человек. В прошлом году количество участников оценивалось в 35 тысяч человек, в этом — 40 тысяч. Цель акции — сохранить в семьях память о солдатах Великой Отечественной войны.

В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие более полутора тысяч человек личного состава, порядка 20 единиц военной техники.