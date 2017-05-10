В Перми в колонне «Бессмертного полка» прошли 40 тысяч человек
ПЕРМЬ, 10 мая, ФедералПресс. Акция «Бессмертный полк» собрала в Перми около 40 тысяч участников, сообщают в
ПЕРМЬ, 10 мая, ФедералПресс. Акция «Бессмертный полк» собрала в Перми около 40 тысяч участников, сообщают в
Пермский «Бессмертный полк» присоединился к всероссийскому движению в 2013 году, тогда по улицам краевой столицы прошли около 5 тысяч человек. В прошлом году количество участников оценивалось в 35 тысяч человек, в этом — 40 тысяч. Цель акции — сохранить в семьях память о солдатах Великой Отечественной войны.
В торжественном прохождении войск Пермского гарнизона приняли участие более полутора тысяч человек личного состава, порядка 20 единиц военной техники.
Особенностью этого года стал визит делегации ветеранов блокадного Ленинграда, которые также приняли участие в пермских мероприятиях, посвященных Победе в Великой Отечественной войне.