Короткая рабочая неделя в Омске будет жаркой

Омичам на этой неделе предстоит трудиться всего три дня, со среды по пятницу. Короткая рабочая неделя будет по-летнему жаркой, обещают синоптики. Впрочем, возможны сильные ветра и грозы, передают в Обь-Иртышском УГМС.

В среду, 10 мая, в Омске ожидается повышение температуры по +25…+30°. В регионе обещают неслабый ветер 10−15 м/в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с, направление юго-восточное, южное. Также синоптики предсказывают небольшой дождь местами и даже грозу.

11 мая, в четверг, температура воздуха незначительно снизится, но будет по-прежнему тепло +20…+25°. Ночью +8…+13°, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сменит направление на западный, северо-западный и немного ослабнет до 7−12 м/с, впрочем, в отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.