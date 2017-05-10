Короткая рабочая неделя в Омске будет жаркой
На этой неделе возможны также дожди и грозы.
На этой неделе возможны также дожди и грозы.
Омичам на этой неделе предстоит трудиться всего три дня, со среды по пятницу. Короткая рабочая неделя будет
В среду, 10 мая, в Омске ожидается повышение температуры по +25…+30°. В регионе обещают неслабый ветер 10−15 м/в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с, направление
11 мая, в четверг, температура воздуха незначительно снизится, но будет
В пятницу, 12 мая, синоптики обещают +9…+14° ночью, а днем настоящую жару +27…+32°. Ветер вновь станет южным и