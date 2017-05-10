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07:18 (мск), источник: Om1.ru

Короткая рабочая неделя в Омске будет жаркой

На этой неделе возможны также дожди и грозы.

Источник: Reuters

Омичам на этой неделе предстоит трудиться всего три дня, со среды по пятницу. Короткая рабочая неделя будет по-летнему жаркой, обещают синоптики. Впрочем, возможны сильные ветра и грозы, передают в Обь-Иртышском УГМС.

В среду, 10 мая, в Омске ожидается повышение температуры по +25…+30°. В регионе обещают неслабый ветер 10−15 м/в секунду, в отдельных районах порывы могут достигать 20 м/с, направление юго-восточное, южное. Также синоптики предсказывают небольшой дождь местами и даже грозу.

11 мая, в четверг, температура воздуха незначительно снизится, но будет по-прежнему тепло +20…+25°. Ночью +8…+13°, пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер сменит направление на западный, северо-западный и немного ослабнет до 7−12 м/с, впрочем, в отдельных районах порывы достигнут 17 м/с.

В пятницу, 12 мая, синоптики обещают +9…+14° ночью, а днем настоящую жару +27…+32°. Ветер вновь станет южным и юго-восточным со скоростью 6−11 м/с, а местами порывы могут достигать 18−23 м/с. Днем возможна гроза и небольшой дождь местами.

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