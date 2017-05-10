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05:51 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Митинг жителей Селиванихи о переводе земель в статус СНТ перенесли на 13 мая в Иркутске

Мероприятие состоится на площади труда с 13.00 до 16.00.

Источник: IrkutskMedia.ru

Митинг жителей Селиванихи об ускорении перевода их земель из статуса огородничеств в садоводства, который 1 мая не состоялся из-за дождя, проведут 13 мая в Иркутске. Мероприятие состоится на площади труда с 13.00 до 16.00. Заявка подана на 1 тысячу участников. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на группу «Проблемы Селиванихи» во «ВКонтакте».

Напомним, 11 марта жители Селиванихи вышли на пикет против изменений в генплане Иркутска, запрещающих капитальное строительство. В тот же день открылся консультационный пункт для жителей Селиванихи по вопросам по возврата статуса садоводств земельным участкам садовых некоммерческих товариществ вблизи поселка Горького. В первый час работы пункта обратились около 100 граждан.

Между тем депутаты Думы Иркутска вернули землям Селиванихи статус садоводств. Соответствующее решение принято на заседании 30 марта. Заместитель председателя комитета по градостроительной политике администрации Иркутска — главный архитектор города Сергей Александров рассказал, что предусмотрена возможность капитального строительства до трех этажей, а также допускается возведение объектов вспомогательного значения.

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