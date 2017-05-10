Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
Генерал в Киеве рассказал о лучшем моменте для нападения на РФ
В Запорожье «Бессмертный полк» столкнулся с патриотами Украины
Реакция одноклассников на протез 7-летней девочки растрогала соцсети
52-летняя Ирина Безрукова показала фото без макияжа
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать - The Guardian
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Похудевший Брэд Питт украсил обложку глянца (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
22По миру прошел Первомай
11Война в карикатурах
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
05:49 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Северном закроют парковку, которая использовалась как проезд

Из-за несогласованности на дороге часто возникали конфликты.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска приняла решение закрыть сквозное движение через парковку, соединяющую ул. Шумяцкого и ул. Мате Залки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Стоянка зачастую использовалась водителями как проезд с одной улицы на другую. Автомобилисты постоянно нарушали ПДД, из-за чего возникало множество конфликтных ситуаций. Чтобы обеспечить безопасность, проезд по парковке решили закрыть, отмечают в мэрии.

Запрет на движение по стоянке в районе дома № 2 по ул. Шумяцкого вступит в силу 22 мая в 8:00. На участке установят ограждения и постоянные дорожные знаки.

Добавим, проблема объезда пробок по дворам и парковкам в Красноярске стоит довольно остро. Так, жители ул. Урванцева и ул. Алексеева даже собрали подписи за строительство новой дороги, которая позволит водителям объезжать заторы. Люди жалуются, что сейчас автомобилисты едут прямо по дворам, из-за чего проезды быстро приходят в негодность, а дети боятся попасть под колеса.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Трезвая оценка: как новый «сухой закон» повлияет на красноярский ритейл
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
«Бессмертный полк» собрал почти 8 млн человек по всей России
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво оформить нишу в интерьере
Много полезных весенних советов по оформлению дома
Как предотвратить затопление квартиры: 7 верных способов
Интерьер: квартира в классическом американском стиле
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь