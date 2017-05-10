В Северном закроют парковку, которая использовалась как проезд

Мэрия Красноярска приняла решение закрыть сквозное движение через парковку, соединяющую ул. Шумяцкого и ул. Мате Залки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

Стоянка зачастую использовалась водителями как проезд с одной улицы на другую. Автомобилисты постоянно нарушали ПДД, из-за чего возникало множество конфликтных ситуаций. Чтобы обеспечить безопасность, проезд по парковке решили закрыть, отмечают в мэрии.

Запрет на движение по стоянке в районе дома № 2 по ул. Шумяцкого вступит в силу 22 мая в 8:00. На участке установят ограждения и постоянные дорожные знаки.