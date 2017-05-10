В Северном закроют парковку, которая использовалась как проезд

Мэрия Красноярска приняла решение закрыть сквозное движение через парковку, соединяющую ул. Шумяцкого и ул. Мате Залки. Об этом сообщили в
Стоянка зачастую использовалась водителями как проезд с одной улицы на другую. Автомобилисты постоянно нарушали ПДД,
Запрет на движение по стоянке в районе дома № 2 по ул. Шумяцкого вступит в силу 22 мая в 8:00. На участке установят ограждения и постоянные дорожные знаки.
Добавим, проблема объезда пробок по дворам и парковкам в Красноярске стоит довольно остро. Так, жители ул. Урванцева и ул. Алексеева даже собрали подписи за строительство новой дороги, которая позволит водителям объезжать заторы. Люди жалуются, что сейчас автомобилисты едут прямо по дворам,