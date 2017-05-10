Нарушения законодательства выявили при проверке сдачи в эксплуатацию детсадов в Хабаровске

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Прокуратура Хабаровского края в связи с публикацией в СМИ сведений о задержке введения в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений и нарушении прав несовершеннолетних на дошкольное образование проверила соблюдение требований законодательства при строительстве детских садов по ул. П. Л. Морозова, в микрорайоне «Волочаевский городок» и по ул. Суворова. В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок в части своевременной оплаты заказчиком МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайткраевой прокуратуры.

В связи с выявленными нарушениями 7 апреля 2017 года и.о. прокурора г. Хабаровска в отношении должностного лица МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» возбуждены два дела об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства). Постановления в настоящее время находятся на рассмотрении мирового судьи.

Установлено, что одной из причин несвоевременной оплаты заказчиком работ по строительству детских садов явилось отсутствие в местном бюджете на 2017 год лимитов бюджетных обязательств на их исполнение и, как следствие, недоведение их до заказчика по данным контрактам.

Указанные нарушения стали возможным ввиду ненадлежащего исполнения департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска полномочий главного распорядителя бюджетных средств по планированию расходов бюджета, отсутствия ведомственного контроля со стороны администрации города и затягивания принятия построенных объектов. В связи с этим, 28 апреля и.о. прокурора г. Хабаровска мэру г. Хабаровска внес представление об устранении нарушений федерального законодательства. Акт реагирования в настоящее время находится на рассмотрении.

В настоящее время все построенные детские сады введены в эксплуатацию в начале апреля 2017 г. на основании разрешений, выданных департаментом архитектуры, строительства и землепользования администрации г. Хабаровска.

Заведующими указанных дошкольных образовательных учреждений 10.04.2017 г. в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поданы заявления о выдаче санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания территорий, зданий, строений, сооружений. Документы в настоящее время находятся на рассмотрении.