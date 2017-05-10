В Омске вновь заметили детей-руферов на крыше высокого здания
Фотографии ребятни на крыше четырехэтажного строения появились в соцсетях.
Фотографии ребятни на крыше четырехэтажного строения появились в соцсетях.
Очередных юных руферов омичи заметили на крыше одного из зданий Левобережья. Вчера горожане увидели, что по крыше здания, в котором находится торговый центр «Мускат», ходит трое детей. Строение высотой в 4 этажа находится на улице Фугенфирова.
Очевидец вчера, 9 мая, разместил фотографию в паблике «Аварийный Омск».
Судя по всему, ребята забрались на крышу по лестнице, предназначенной для сотрудников торгового комплекса.
Мнения подписчиков в комментариях разделились. Так, некоторые омичи осудили беспечность юных руферов и их родителей. Другие отметили, что крыша с заграждениями и потому относительно безопасна.
Отметим, случай, когда дети бродят по крыше, не единственный за последнее время.
В соцсетях то и дело появляются фотографии омичей на крышах высоких зданий. Горожане опасаются, что рано или поздно опасные игры на высоте закончится трагедией.