В Омске вновь заметили детей-руферов на крыше высокого здания

Очередных юных руферов омичи заметили на крыше одного из зданий Левобережья. Вчера горожане увидели, что по крыше здания, в котором находится торговый центр «Мускат», ходит трое детей. Строение высотой в 4 этажа находится на улице Фугенфирова.

Судя по всему, ребята забрались на крышу по лестнице, предназначенной для сотрудников торгового комплекса.

Мнения подписчиков в комментариях разделились. Так, некоторые омичи осудили беспечность юных руферов и их родителей. Другие отметили, что крыша с заграждениями и потому относительно безопасна.

Отметим, случай, когда дети бродят по крыше, не единственный за последнее время.

В соцсетях то и дело появляются фотографии омичей на крышах высоких зданий. Горожане опасаются, что рано или поздно опасные игры на высоте закончится трагедией.