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07:45 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидаются небольшие осадки и до 8 градусов тепла

В столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами возможны дождь, мокрый снег.

Источник: Reuters

МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра РФ прогнозируют в Московском регионе прохладную, ветреную погоду.

«Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки — дождь, мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный и юго-западный, 5−10 м/с.

В четверг, 11 мая, будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшие осадки. Ночью в столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в Москве потеплеет до 9−11, по области — до 7−12 градусов. Ветер западной четверти, 5−10 м/с.

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