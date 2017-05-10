В Москве ожидаются небольшие осадки и до 8 градусов тепла

«Будет облачно с прояснениями, местами возможны небольшие осадки — дождь, мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 6−8 градусов, в Подмосковье будет от 5 до 10 градусов», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный и юго-западный, 5−10 м/с.

В четверг, 11 мая, будет облачно с прояснениями, местами вновь не исключены небольшие осадки. Ночью в столице столбики термометров покажут ноль — плюс 2 градуса, в Подмосковье будет от минус 2 до плюс 3 градусов. Днем в Москве потеплеет до 9−11, по области — до 7−12 градусов. Ветер западной четверти, 5−10 м/с.