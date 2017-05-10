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06:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Волонтеры просят неравнодушных подключиться к поискам Яны Перчаткиной

После праздников свободных рук и ног осталось немного.

10 мая активисты вместе с полицией продолжают прочесывать Белорецк и округу в поисках девятилетней девочки. Человеческого ресурса катастрофически не хватает.

На праздники в Башкирию приезжала бригада профессиональных поисковиков из Москвы, но они вынуждены были уехать — работа.

— Друзья, Москва нас покинула. Все желающие помочь — 10 мая в 10 утра сбор в штабе, который находится на автовокзале. Количество работы колоссальное, будем рады всем, — обращаются организаторы к жителям Белорецка и, в целом, Башкирии.

Нужны люди, чтобы прочесывать местность, расклеивать листовки, и не только. Руководители группы поисковиков укажут желающим направление деятельности.

— Не забываем, что к работе допускаются только 18+. Форма одежды — лес, — напоминают волонтеры.

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