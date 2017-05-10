Экстренное предупреждение по сильным осадкам действует на Кубани
МЧС объявило экстренное предупреждение по Краснодарскому краю. Вплоть до конца 10 мая в регионе ожидаются дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.
МЧС объявило экстренное предупреждение по Краснодарскому краю. Вплоть до конца 10 мая в регионе ожидаются дожди, ливни с грозой, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду.
Жителей и гостей Кубани просят соблюдать меры предосторожности и не покидать помещения в ненастную погоду.
В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 или по телефону доверия