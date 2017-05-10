Экстренное предупреждение по сильным осадкам действует на Кубани

Жителей и гостей Кубани просят соблюдать меры предосторожности и не покидать помещения в ненастную погоду.

В случае возникновения ЧС необходимо звонить по номеру 101 или по телефону доверия +7 (861) 268−64−40 , сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.