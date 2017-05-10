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06:44 (мск), источник: Om1.ru

В День Победы таксист обобрал ветеранов, взяв большие деньги за поездку по Омску

Мужчина потребовал 1 500 рублей за проезд из аэропорта в гостиницу в центре города.

В День Победы в Омске произошел вопиющий случай с участием водителя такси. В этот день в Омск прибыли ветераны из других регионов для участия в параде Победы. Однако в городе нашлись и те, кто в праздничный день решил поживиться на беззащитных стариках. Неизвестный таксист-бомбила обобрал ветеранов Великой Отечественной Войны, заломив непомерно высокую цену за поездку.

О скандальном инциденте сообщил сотрудник гостиницы «Sova», расположенный на улице Фрунзе. Андрей Чемоданов рассказал, что к ним прибыли два пожилых гостя-ветерана Войны. Однако поездка от аэропорта до гостиницы обошлась им в несколько раз дороже обычной стоимости проезда по городу.

«Таксист-бомбила довез двух пожилых гостей нашего города- ветеранов из аэропорта до ул. Фрунзе за 1500 рублей», — возмущается омич.

Чтобы у гостей не осталось негативного осадка от посещения Омска, гостиница предоставила ветеранам одну ночь бесплатного проживания. Также сотрудники позаботятся о стариках и довезут до железнодорожного вокзала.

Как и следовало ожидать, инцидент глубоко возмутил пользователей интернета. Горожане подмечают, что нередки случаи, когда таксист на вопрос о стоимости назначает цену, к примеру, в 150 рублей, а позже выясняется, что стоимость — за километр, а не за всю поездку. На такую уловку таксистов-бомбил зачастую покупаются пожилые люди. Впрочем, среди комментаторов в соцсетях нашлись и те, кто предположил, что ситуация — всего лишь выдумка для пиара своей гостиницы.

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