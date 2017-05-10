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06:56 (мск), источник: Lenta.Ru

В сети обнаружили тайное общество любителей чужих селфи

В Twitter существует тайное общество Selfie Deck, члены которого ретвитят и лайкают селфи своих соратников ради взаимной популярности. На это обратило внимание портал Mashable.

Источник: AP 2017

По данным издания, изначально сообщество сформировалось в знак протеста против новой алгоритмической ленты Twitter, однако вскоре оно стало пристанищем для желающих сделать свои фотографии более популярными. Название Selfie Deck произошло от платформы TweetDeck для расширенного поиска информации в твитах.

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Члены тайного общества создают в TweetDeck отдельный раздел с аккаунтами своих соратников, после чего в обязательном порядке ретвитят и лайкают каждую их запись. Вступить в Selfie Deck можно только по приглашению одного из действующих членов, причем приоритет отдается владельцам аккаунтов с большим числом подписчиков из-за потенциальной возможности привлечь новых сторонников.

Во вторник, 9 мая американец Картер Уилкерсон побил рекорд Twitter, набрав максимальное за историю соцсети количество ретвитов — 3434902. За месяц до этого Уилкерсон поинтересовался у американской сети быстрого питания Wendy’s, сколько ретвитов ему необходимо собрать, чтобы получить годовой запас курицы.

Представители компании ответили, что ему потребуется 18 миллионов ретвитов, после чего Уилкерсон опубликовал скриншот сообщения и обратился к подписчиком с просьбой помочь набрать ретвитов.

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