Теплоход «70 лет Победы» вернулся в Хабаровск из Фуюаня

Первый презентационный рейс был организован министерством промышленности и транспорта и АО «Хабводтранс». На борту находились представители Хабаровского судостроительного завода, компании-проектанта судна из Санкт-Петербурга, а также руководители туристических фирм. Путь от речного вокзала Хабаровска до причала в Фуюане теплоход преодолел за час. Отмечается, что пассажиры прошли все необходимые процедуры пограничного и таможенного контроля.

В Фуюане гостей из России встретили представители местной мэрии. После этого были проведены переговоры между российскими и китайскими властями, а также специалистами из туристических фирм. В обратный рейс в краевую столицу вместе с хабаровчанами отправились представители мэрии Фуюаня и китайские бизнесмены. Они высоко оценили комфорт и технические возможности нового теплохода.

В этом году судно будет работать на международном маршруте. Также в 2017—2018 годах на Хабаровском судостроительном заводе достроят еще два аналогичных теплохода. Их задействуют на маршруте до Николаевска-на-Амуре.

«Пока не можем его [судно] поставить на внутренние линии, так как нет резервного теплохода. Важная для нас задача — презентация этого судна китайским властям и бизнесу. Они заинтересованы в новых современных судах на маршруте Хабаровск-Фуюань. Рассчитываем на заказы от китайской стороны на Хабаровском судостроительном заводе», — рассказал заместитель министра промышленности и транспорта края Артем Сердюков.