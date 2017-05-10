Теплоход «70 лет Победы» вернулся в Хабаровск из Фуюаня
Теплоход «70 лет Победы» представили в Фуюане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Теплоход «70 лет Победы» представили в Фуюане, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Первый презентационный рейс был организован министерством промышленности и транспорта и АО «Хабводтранс». На борту находились представители Хабаровского судостроительного завода,
В Фуюане гостей из России встретили представители местной мэрии. После этого были проведены переговоры между российскими и китайскими властями, а также специалистами из туристических фирм. В обратный рейс в краевую столицу вместе с хабаровчанами отправились представители мэрии Фуюаня и китайские бизнесмены. Они высоко оценили комфорт и технические возможности нового теплохода.
В этом году судно будет работать на международном маршруте. Также в 2017—2018 годах на Хабаровском судостроительном заводе достроят еще два аналогичных теплохода. Их задействуют на маршруте до
«Пока не можем его [судно] поставить на внутренние линии, так как нет резервного теплохода. Важная для нас задача — презентация этого судна китайским властям и бизнесу. Они заинтересованы в новых современных судах на маршруте
Напомним, судно пополнило речной флот края в июле 2016 года. В октябре теплоход выходил в технический рейс в