«National Geographic» показал заброшенные в степи Казахстана космические корабли

Сегодня в заброшенных ангарах «Байконура» находятся два советских «шаттла»: действующий корабль и тренировочная копия для тестов и экспериментов. Один челнок «Птичка» использовался лишь единожды. Он был готов к полёту и стыковке с орбитальной станцией «Мир» в 1992 году, но так и не полетел во второй раз.

Космические «шаттлы» были спроектированы и построены в 1970-х и 1980-х годах при попытке СССР превзойти крылатые орбитальные аппараты США. Предполагалось, что они смогут не только летать самостоятельно, но и поднимут в космос тяжёлый груз, используемые для создания космических станций и оружия.

Сегодня «передовики» советской космической программы привлекают внимание лишь фотографов и любознательных путешественников. Один из них — Александр Кунас недавно снял часть своего похода в пещеру, где размещаются заброшенные челночные корабли.