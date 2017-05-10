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07:15 (мск), источник: Informburo.kz

«National Geographic» показал заброшенные в степи Казахстана космические корабли

«National Geographic» снял фильм о сохранившихся на территории «Байконура» экземплярах советских космических кораблей времён холодной войны.

Сегодня в заброшенных ангарах «Байконура» находятся два советских «шаттла»: действующий корабль и тренировочная копия для тестов и экспериментов. Один челнок «Птичка» использовался лишь единожды. Он был готов к полёту и стыковке с орбитальной станцией «Мир» в 1992 году, но так и не полетел во второй раз.

Космические «шаттлы» были спроектированы и построены в 1970-х и 1980-х годах при попытке СССР превзойти крылатые орбитальные аппараты США. Предполагалось, что они смогут не только летать самостоятельно, но и поднимут в космос тяжёлый груз, используемые для создания космических станций и оружия.

Сегодня «передовики» советской космической программы привлекают внимание лишь фотографов и любознательных путешественников. Один из них — Александр Кунас недавно снял часть своего похода в пещеру, где размещаются заброшенные челночные корабли.

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"National Geographic" показал заброшенные в степи Казахстана космические корабли
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