Екатеринбуржцы сутки ждали вылета домой из Таиланда
Их увезли в другой аэропорт.
Их увезли в другой аэропорт.
Екатеринбуржцы почти сутки томились в ожидании вылета из Таиланда в столицу Урала. Они должны были вернуться домой 9 мая в 11.25, но рейс Azur Air Пхукет — Екатеринбург отменили.
Пассажиров перевезли в город Краби и отправили домой только сегодня в 8.03 по местному времени, сообщили «Уралинформбюро» в
Самолет приземлится в столице Урала в 14.49.
Подобные задержки у Azur Air не редкость, что оборачивается штрафами. Больше всего шуму наделал инцидент с Boeing 767 21 декабря 2016 года. Лайнер должен был вылететь в Пхукет в 1.00, однако во время разгона члены экипажа услышали хлопок, после чего сработал датчик отказа двигателя. В результате экстренного торможения борт выкатился на 20 метров за пределы