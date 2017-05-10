Екатеринбуржцы сутки ждали вылета домой из Таиланда

Екатеринбуржцы почти сутки томились в ожидании вылета из Таиланда в столицу Урала. Они должны были вернуться домой 9 мая в 11.25, но рейс Azur Air Пхукет — Екатеринбург отменили.

Пассажиров перевезли в город Краби и отправили домой только сегодня в 8.03 по местному времени, сообщили «Уралинформбюро» в call-центре Azur Air. Объяснить причину корректировок там не смогли.

Самолет приземлится в столице Урала в 14.49.