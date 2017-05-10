Массовый заплыв в холодной воде, посвященный Дню Победы, состоялся во Владивостоке

Жидкая вода холодной не бывает, шутят военнослужащие Тихоокеанского флота. Для них вода — родная стихия. Сплавы на горные реках, обливания после пробежки и регулярные заплывы — вполне привычные для них занятия. Сейчас температура Амурского залива 13 градусов.

Александр Иванов, старший разведчик-пулеметчик: «Дистанция здесь приблизительно 600 метров, как нам сказали, проплывем, выйдем, построимся, флаги передадим».

Пока спортсмены собирались у старта, взгляды зрителей приковало эффектное выступление взвода морской пехоты.

В «победный заплыв» участники ушли с флагами своих спортивных клубов, родов войск, российским триколором и с табличками памяти. Перед погружением в воду пловцам напомнили о нормах безопасности на воде и выдали каждому по яркому буйку. Спортсмены оделись в водолазные костюмы, а моржи по привычке отправились в море в одних плавках.

На протяжении всей дистанции пловцов сопровождали катера со спасателями. Наперегонки никто не плыл, ведь участие накануне Дня Победы личного зачета не предполагало.

Александр Иванов, старший разведчик-пулеметчик: «Ради своего дедушки, который у меня воевал, ради отца, он тоже участник боевых действий, ради них, ради родителей».

Всего порядка 200 человек из числа военнослужащих флота, членов их семей, граждан Китайской Народной Республики, ветеранов ТОФ и спортивной общественности Владивостока преодолели дистанцию. Среди них как профессиональные пловцы, так и любители. В том числе люди с ограниченными возможностями.

Андрей Толкарев: «Можно придумать себе преграды, будучи здоровым человеком, поэтому мы их не строим, мы их преодолеваем».

На берегу пловцы могли согреться традиционной солдатской кашей и сладким чаем с полевой кухни. Спортивная составляющая сыграла не самую главную роль в этом победном заплыве. Награды получил абсолютно каждый участник заплыва.

Сергей Беневоленский, начальник физической подготовки ТОФ: «У нас основная задача — это участие, массовые участия военнослужащих, спортсменов, членов их семей, общественности города Владивостока в спортивном мероприятии. Здесь победители — все участники».

Для военнослужащих заплывы в холодной воде — традиция с довоенных времен. Еще в конце '30-х годов на водной станции флота участие в подобных мероприятиях принимали военные моряки, их жены и обладатели значков ГТО. Сейчас благодаря этой массовой акции в центре Владивостока, многие дебютанты заплыва и даже зрители уже договорились принимать участие в победном заплыве ежегодно.