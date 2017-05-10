Школьник необычно поздравил рыбаков с Днем Победы
В Новосибирской области 17-летний старшеклассник поздравил всех рыбаков с Днем Победы, опубликовав фото со словом «победа», написанное пойманное рыбой.
В Новосибирской области 17-летний старшеклассник поздравил всех рыбаков с Днем Победы, опубликовав фото со словом «победа», написанное пойманное рыбой.
«Братья-рыболовы, поздравляю всех с Днем Победы! — написал на сайте Fishingsib.ru 17-летний ученик 11 класса Алексей Поляков. — Рыбачил в
Алексей живет в селе
На специальном рыболовном сайте Fishingsib.ru необычное поздравление школьника с 9 Мая не оценили. «Победа, но не твоя, так как ты ничего не сделал для нее», — написал один из рыбаков в комментариях к фото Алексея Полякова.