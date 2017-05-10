Школьник необычно поздравил рыбаков с Днем Победы

«Братья-рыболовы, поздравляю всех с Днем Победы! — написал на сайте Fishingsib.ru 17-летний ученик 11 класса Алексей Поляков. — Рыбачил в Верх-Ирмени ниже дамбы. Ловил на удочку, насадка — червь. В улове елец, плотва и несколько окуней. Рыба активная, брала жадно, хотя, и сходов было немало. В общем, неплохо отдохнул».

Алексей живет в селе Верх-Ирмень Ордынского района и рыбачит с семи лет. Как добавил VN.ru юный рыбак, самая большая пойманная им рыба — щука, которая потянула на два с половиной килограмма.

На специальном рыболовном сайте Fishingsib.ru необычное поздравление школьника с 9 Мая не оценили. «Победа, но не твоя, так как ты ничего не сделал для нее», — написал один из рыбаков в комментариях к фото Алексея Полякова.