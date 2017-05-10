Электронные больничные листы будут выдавать в поликлиниках

Житель Новосибирска Михаил Кротов к врачам ходит редко, потому изменения отмечает каждый раз. Очередь занял через интернет, и в карточке запись о приеме теперь напечатана, а не написана от руки. Пациент с интересом ждет, когда появятся электронные больничные.

— Посмотрим, что из этого получится. У нас что ни делается, все к лучшему, — говорит Михаил Кротов.

Роман Лещенко впервые в жизни получает больничный. Говорит, что на все ушло не больше двух минут. Но если документ будет в электронном виде, станет еще проще.

— Филиалы компании, где я работаю, находятся в 14-ти городах. Головной офис — в Петербурге. Мне удобней обмениваться с ними электронными документами, — говорит Роман Лещенко.