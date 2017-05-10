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07:55 (мск), источник: VN.ru

Электронные больничные листы будут выдавать в поликлиниках

С первого июля в России начнут выдавать электронные больничные. Их невозможно потерять, испортить или подделать. Информацию в режиме онлайн будут передавать сразу в Фонд социального страхования и работодателю. Что думают об этой инициативе пациенты и готовы ли медучреждения к переменам, узнали корреспонденты ОТС.

Житель Новосибирска Михаил Кротов к врачам ходит редко, потому изменения отмечает каждый раз. Очередь занял через интернет, и в карточке запись о приеме теперь напечатана, а не написана от руки. Пациент с интересом ждет, когда появятся электронные больничные.

— Посмотрим, что из этого получится. У нас что ни делается, все к лучшему, — говорит Михаил Кротов.

Роман Лещенко впервые в жизни получает больничный. Говорит, что на все ушло не больше двух минут. Но если документ будет в электронном виде, станет еще проще.

— Филиалы компании, где я работаю, находятся в 14-ти городах. Головной офис — в Петербурге. Мне удобней обмениваться с ними электронными документами, — говорит Роман Лещенко.

Несколько лет назад в регионе началась информатизация здравоохранения. Врачи осваивают высокие технологии. И уже сейчас у пациентов есть электронные амбулаторные карты. Ни Фонд социального страхования, ни работодатель не смогут узнать диагноз пациента. У них нет и не будет доступа к амбулаторной карте больного. Больничный лист — документ строгой отчетности. Государство регулярно усиливает его защиту. Подделать электронный документ станет практически невозможно. Есть и другие плюсы.

— Это удобно, поскольку станут взаимодействовать три службы, процесс будет открытым. Как следствие — ускорение способа оплаты больничного листа, — говорит главный врач Новосибирской поликлиники № 7 Елена Аксенова.

Минздрав рапортует, что медучреждения региона с появлением системы Фонда социального страхования интегрировали полностью — через закрытую межведомственную систему электронного документооборота. Осталось внедрить цифровую подпись врача. Сейчас очередь за работодателями — не все из них успевают к первому июля наладить такую связь. Впрочем, пациенты от этого не пострадают.

— Будем действовать так, как удобно гражданам. Если будет лучше, то выдадим больничный листок. Тем не менее, электронная информация об открытом и закрытом больничном будет оставаться в информационной системе, — говорит начальник отдела развития информационных технологий Министерства здравоохранения Новосибирской области Сергей Ларин.

Первое время бумажные дубликаты будут изготавливать в обязательном порядке. Без такой страховки, особенно первое время, никуда. К тому же, хранить бумажные копии требует закон. Объемы, кстати, немалые. В седьмой новосибирской поликлинике за прошлый год выдали больше 13-ти тысяч больничных. За первый квартал 2017 года — уже шесть тысяч.

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