Электронные больничные листы будут выдавать в поликлиниках

Житель Новосибирска Михаил Кротов к врачам ходит редко, потому изменения отмечает каждый раз. Очередь занял через интернет, и в карточке запись о приеме теперь напечатана, а не написана от руки. Пациент с интересом ждет, когда появятся электронные больничные.
— Посмотрим, что из этого получится. У нас что ни делается, все к лучшему, — говорит Михаил Кротов.
Роман Лещенко впервые в жизни получает больничный. Говорит, что на все ушло не больше двух минут. Но если документ будет в электронном виде, станет еще проще.
— Филиалы компании, где я работаю, находятся в 14-ти городах. Головной офис — в Петербурге. Мне удобней обмениваться с ними электронными документами, — говорит Роман Лещенко.
Несколько лет назад в регионе началась информатизация здравоохранения. Врачи осваивают высокие технологии. И уже сейчас у пациентов есть электронные амбулаторные карты. Ни Фонд социального страхования, ни работодатель не смогут узнать диагноз пациента. У них нет и не будет доступа к амбулаторной карте больного. Больничный лист — документ строгой отчетности. Государство регулярно усиливает его защиту. Подделать электронный документ станет практически невозможно. Есть и другие плюсы.
— Это удобно, поскольку станут взаимодействовать три службы, процесс будет открытым. Как следствие — ускорение способа оплаты больничного листа, — говорит главный врач Новосибирской поликлиники № 7 Елена Аксенова.
Минздрав рапортует, что медучреждения региона с появлением системы Фонда социального страхования интегрировали полностью — через закрытую межведомственную систему электронного документооборота. Осталось внедрить цифровую подпись врача. Сейчас очередь за работодателями — не все из них успевают к первому июля наладить такую связь. Впрочем, пациенты от этого не пострадают.
— Будем действовать так, как удобно гражданам. Если будет лучше, то выдадим больничный листок. Тем не менее, электронная информация об открытом и закрытом больничном будет оставаться в информационной системе, — говорит начальник отдела развития информационных технологий Министерства здравоохранения Новосибирской области Сергей Ларин.
Первое время бумажные дубликаты будут изготавливать в обязательном порядке. Без такой страховки, особенно первое время, никуда. К тому же, хранить бумажные копии требует закон. Объемы, кстати, немалые. В седьмой новосибирской поликлинике за прошлый год выдали больше 13-ти тысяч больничных. За первый квартал 2017 года — уже шесть тысяч.