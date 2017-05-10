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07:58 (мск), источник: dostup1.ru

Федеральную трассу М-5 в Челябинской области перекроют на полчаса

Ограничения затронут участок в районе Подъезда к Екатеринбургу.

Федеральную трассу М-5 «Урал» Москва — Челябинск сегодня, 10 мая, перекроют на полчаса, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации Упрдор «Южный Урал», с 15 до 15.30 будет полностью ограничено движение транспорта на км 28+622 М-5 (Подъезд к Екатеринбургу).

«Ограничение носит вынужденный характер и является кратковременными, что не приведет к существенному изменению скорости движения автомобилей. Необходимо учитывать данную информацию для организации движения экстренных служб на время ограничения», — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что на указанном участке дороги будут проводиться работы по монтажу рамных конструкций. Ограничения также затронут и общественный транспорт.

Добавим, что аналогичное ограничение планируется 12 мая с 15 до 15.30 на км 44+015 А-310 Челябинск — Троицк — граница с республикой Казахстан.

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