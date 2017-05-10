В Ростове в течение 7 дней будут отключать свет

10 мая света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Зорге, 64; ул. Содружества, 41, 41/1, 43. С 9:00 до 17:00 по адресам: ул. Красноармейская, 19−29; ул. Города Волос, 4−12; просп. Буденновский, 60−64; пер. Соборный, 39−43, 52−58; ул. Новолесная 4/2, 6/1, 6/3; ул. Урожайная 4/82. С 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Петровская, 59−73, 84−98; пер. Крепостной, 35−55, 38−68. С 10:00 до 17:00 по адресам: пер. Радиаторный; ул. Королева, 1Б; ул. Вавилова, 56−88, 69−85; ул. Смелая; ул. Неклиновская; ул. Ольгинская; ул. Облиевская; ул. Полоцкая; пер. Совхозный; ул. Днепроградская; с/т «Импульс». С 12:30 до 17:00 по адресам: ул. Журавлева, 104; пер. Крепостной, 77, 87, 96, 100; ул. Пушкинская, 190, 192−198.

В течение двух дней 10 и 11 мая света не будет 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Каратаева, 62−102, 43−63. С 9:00 до 18:00 по адресам: ул. 7 февраля, 1−61, 2−54; ул. Б. Садовая, 184−186; ул. Гоголевская, 1−37, 2−40; ул. Ломоносовская, 1−33, 2−32; ул. Станиславского, 187−243, 252−298; ул. Очаковская, 63−79, 60−74; ул. Социалистическая, 218−240, 209−219; пер. Грибоедовский, 1−51, 54−72; просп. Театральный, 2, 4, 23−37, 36; пер. Державинский, 2−44, 19−43; ул. Красных Зорь, 139−155, 138−146; ул. Седова, 153−193, 62−96; ул. Н. Бульварная, 103−119; пер. Нахичеванский, 1−19, 2−28; ул. Петровская, 81−99, 100−118; пл. Театральная, 2−4. С 9:00 до 20:00 по адресам: пер. Братский, 33−43, 38−48; ул. Б. Садовая, 15−27.

В течение семи дней с 10 по 16 мая плановые отключения пройдут по адресам: ул. Селиванова 1−19, 2−34; пр. Шолохова 109−113; ул. Ильича 1−61, 2−34; ул. Радищева 1−7, 2−10; ул. Металлургическая 41−45, 36−44 с 9:00 до 17:00.

11 мая подачу электроэнергии ограничат с 9:00 до 16:00 по адресам: пер. Доломановский, 70; пер. Халтуринский, 99; ул. Красноармейская, 7, 7/97, 5, 5А, 5Б. С 9:00 до 17:00 по адресам: пер. Безымянный, 24−36, 25−29; ул. Кручинина, 1−59, 2−58; ул. Межевая, 162−178; ул. Нагорная, 129−177, 130−170; пер. Рыбный, 21−33, 30−42; ул. Трудящихся, 128−154, 149−191; пер. Ашхабадский, 4,6; ул. Скифская, 2−34, 3−27; ул. Печенежская, 1−35; ул. Тибетская, 82; пер. Иноземцева; пер. Измаильский, 7/9; ул. Тоннельная, 8−40, 31−85; ул. Освобождения, 1−37; ул. Офицерская; ул. Кооперативная, 11−47, 12−28; ул. Павлодарская, 55−77, 2−26; пл. Ленина, 2−38, 1−19; ул. Армейская; ул. Артиллерийская; пер. Моисеенко; пер. Черноморский; пер. Дальний; пер. Поддубного. С 10:00 до 14:00 по адресам: ул. Евдокимова, 150−184, 131.

12 мая света не будет с 9:00 до 16:00 по адресам: ул. Казахская, 78/3, 78/4, 84/3, 84/4; ул. Смотровая, 27−43, 55−63, 48−52, 26−36; ул. Городская, 2−10, 1−11; ул. Окраинная, 6−16, 7−19; ул. Джапаридзе, 21−39; ул. Культурная, 71−85, 94−110; пер. Хабаровский, 97−103, 86−96; ул. Передовая, 2−26, 1−23; ул. Мечникова, 20−42, 23−29; ул. Курганная, 86−106, 117−133, 25−59, 40−60; ул. Пирамидная, 72−80, 79−89, 35−51, 32−46; ул. 8 Марта, 21−25, 24−26. С 9:00 до 17:00 по адресам: пер. Араратский, 5−11; ул. Белостокская, 1−29, 2−24; ул. Львовская, 2−32, 3−23; ул. Макарова, 2−14, 3−47; ул. Мичуринская, 145−149; ул. Петрозаводская, 121−135, 144−178; пер. Снеговой, 2−42, 27−83; ул. Содружества, 84/1; пер. Сортовой, 1−45, 2−50; ул. Томская, 28−86, 31−91; ул. Еременко 85/6, 87, 87/2, 87/3; ул. Таганрогская, 112/1, 112/2, 110, 112, 114, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6. С 9:00 до 18:00 по адресам: ул. Петровская, 59−73, 84−98; пер. Крепостной, 35−55, 38−68. С 10:00 до 17:00 по адресам: ул. 30 линия, 11−29, 14−32; ул. 32 линия, 19−59, 24−62; ул. 34 линия, 15−51, 26−64; ул. 36 линия, 23−85, 30−92; ул. 38 линия, 18−72, 28−89; ул. Черевичкина, 6−38, 13; ул. Рябышева, 8−54, 11−59; ул. Тюхряева, 29−67, 28−62; ул. Кагальницкая, 16−30, 17−21.