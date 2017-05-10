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07:43 (мск), источник: Publika.md

Молдова прошла в финал музыкального конкурса Eurovision-2017

Молдова вышла в финал Евровидения-2017. Группа SunStroke Project набрала необходимое количество голосов для дальнейшего участия в песенном конкурсе.

Источник: Publika.md

Половину голосов ребята из SunStroke Project получили от жюри, другую половину — от телезрителей.

Всего в первом полуфинале приняли участие 18 стран. Наши соотечественники выступали под номером 12. Они исполнили композицию «Hey Mamma''.

В финал конкурса прошли также Азербайджан, Греция, Швеция, Португалия, Польша, Армения, Австралия, Кипр и Бельгия. Телезрители особо отметили выступление представительницы Грузии. Однако она в финал не прошла.

Второй полуфинал конкурса состоится 11 мая, а финал пройдёт 13 числа.

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