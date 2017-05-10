Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скончался один из старейших актеров мира
СМИ: К берегам Японии прибивает корабли "призраки" с мертвецами
Сбербанк ввел скидки на ипотечные кредиты
«Получаю хорошую оценку — пуля по врагу»: письма детей на фронт
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
Удар по баррелю: дна пропасти не видно? В чем причины и стоит ли ждать дальнейшего сокращения нефтяных котировок
19-летняя дочь Майкла Джексона впервые снимется в кино
Анна Хилькевич рассказала о съемках откровенных сцен в «Универе»
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Названы страны с самым дорогим жильем
«Верка Сердючка вместо Крыма»: СМИ о новом ролике к «Евровидению»
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
45-летняя Кристина Орбакайте выглядит сильно похудевшей (фото)
СМИ узнали, почему в Москве отменили воздушный парад Победы
Дрон США корректировал огонь ВСУ по ДНР – СМИ
Немец продает двухлетнюю Lada 4x4 за 25 000 евро
Выбираем велосипед: инструкция
Фоторепортажи
12Принц Филипп прекратит исполнять королевские обязанности с осени
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
8На Фестивале булочек отпраздновали день рождения Будды
8Дебаты Макрона и Ле Пен
08:04 (мск), источник: AmurMedia.ru

Марш Валерия Халилова исполнят музыканты на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Военные музыканты ВВО завершают подготовку к международному военно-музыкальному фестивалю.

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Военнослужащие военно-оркестровой службы Восточного военного округа завершают подготовку к участию в VI международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который пройдет в Хабаровске с 26 мая по 2 июня текущего года. Музыканты подготовили разнообразную программу, в которую в том числе вошел и марш Валерия Халилова, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Концертный репертуар военных музыкантов — дальневосточников будет включать в себя ряд новшеств и творческих находок, которые ранее не демонстрировались публике. Они будут символизировать особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке.

Музыканты Восточного военного округа подготовили концертную программу, которая будет включать в себя народные, классические, джазовые темы. В программу дефиле также войдут военные марши, в том числе марш Валерия Халилова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
На ночь глядя: губернатор-богохульник, прятки на Эвересте, президента выбирают досрочно
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Никки Хейли призвала ЕС не отменять санкции в отношении России
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
В Белом доме сообщили о встрече Лаврова с Трампом в среду
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
«Профи» — новая модель марки УАЗ Ульяновский автозавод решил продавать тяжёлую версию модели «Карго» под собственным именем
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Юлия Пересильд снялась в хорроре в главной роли: первые кадры Звезда фильма «Битва за Севастополь» побывала на кладбище ночью и примерила форму следователя. Как это было — смотрите в фоторепортаже «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Анастасия Стоцкая показала первое фото новорожденной дочки Певица стала мамой во второй раз.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь