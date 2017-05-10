Марш Валерия Халилова исполнят музыканты на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске

Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.

Военнослужащие военно-оркестровой службы Восточного военного округа завершают подготовку к участию в VI международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который пройдет в Хабаровске с 26 мая по 2 июня текущего года. Музыканты подготовили разнообразную программу, в которую в том числе вошел и марш Валерия Халилова, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Восточного военного округа.

Концертный репертуар военных музыкантов — дальневосточников будет включать в себя ряд новшеств и творческих находок, которые ранее не демонстрировались публике. Они будут символизировать особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке.

Музыканты Восточного военного округа подготовили концертную программу, которая будет включать в себя народные, классические, джазовые темы. В программу дефиле также войдут военные марши, в том числе марш Валерия Халилова.