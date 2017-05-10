Марш Валерия Халилова исполнят музыканты на фестивале «Амурские волны» в Хабаровске
Военные музыканты ВВО завершают подготовку к международному
Военные музыканты ВВО завершают подготовку к международному
Хабаровск, 10 мая, AmurMedia.
Военнослужащие
Концертный репертуар военных музыкантов — дальневосточников будет включать в себя ряд новшеств и творческих находок, которые ранее не демонстрировались публике. Они будут символизировать особенности прохождения военной службы на Дальнем Востоке.
Музыканты Восточного военного округа подготовили концертную программу, которая будет включать в себя народные, классические, джазовые темы. В программу дефиле также войдут военные марши, в том числе марш Валерия Халилова.