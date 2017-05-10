Приморскому «Колизею» на острове Русском грозит заморозка

Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.

Под угрозу заморозки попал приморский «Колизей» — инновационно-культурный центр (ИКЦ) на острове Русском во Владивостоке. Как стало известно ИА PrimaMedia от источников, осведомленных о ходе строительства объекта, уже в ближайшее время центр могут законсервировать, а все работы по возведению — приостановить.

Последние новости о ходе строительства ИКЦ на острове поступили в конце февраля этого года от Приморкрайстроя: рабочие завершили монтаж 15-й балки малого купола, а в начале марта должны были приступить к сборке большого.

«Последняя, шестнадцатая, будет закреплена после того, как строители демонтируют временную опорную колонну конструкции. Затем предстоит остекление купола. В начале марта приступим к монтажу деревянных конструкций большого купола инновационного культурного центра — это 24 меридиальных балки и встроенный монолитный каркас», — передавала пресс-служба администрации края слова руководителя проекта в Приморкрайстрое Дмитрия Арсюткина.

Параллельно на стройплощадке шла к концу прокладка внешних сетей энергоснабжения.

В апреле вышло постановление правительства РФ, по которому в 2017—2019 годах Дальневосточный федеральный округ получит из федерального бюджета на развитие культуры и туризма 3,5 млрд рублей. На Приморье придется 257,7 млн рублей, основную часть которых — 200 млн рублей — пустят на строительство ИКЦ.