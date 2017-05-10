МЧС Башкирии: ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с

Очередной каприз решила продемонстрировать жителям Башкирии погода в среду, 10 мая. Спасатели республиканского МЧС предупредили о надвигающемся на регион сильном ветре.

— Сегодня прогнозируются неблагоприятные погодные явления — западный ветер 8−13 м/с, с порывами до 18 м/с, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Но есть и приятная новость — холода в республику не придут. Днем столбики термометров покажут +15, +20 градусов. А вот автомобилистам стоит быть внимательнее и соблюдать правила дорожного движения. Видимость с утра подпортит дымка и небольшой дождь.