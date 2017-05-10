Акция по соблюдению ПДД на спецпарковках для инвалидов пройдет 12 мая в Минске

«Наша основная цель — это предупредить такие нарушения», — отметил председатель Центрального совета ОО «РАИК» Евгений Шевко.

Акции по соблюдению ПДД на спецпарковках для инвалидов организуются с 2011 года. Кроме того, активисты ОО «РАИК» периодически проводят фотофиксацию нарушений правил дорожного движения и обращаются в ГАИ с просьбой штрафовать нарушителей. Организована группа в социальных сетях для обмена информацией по борьбе с нарушителями и по обращениям в ГАИ.

В прошлом году ОО «РАИК» стало проводить регулярные ежемесячные акции на тему парковок. По словам Евгения Шевко, ситуация с незаконно занятыми местами для парковки автомобилей инвалидов начала меняться к лучшему — свободных мест стало больше. На многих парковках появились специальные информационные таблички, которые предостерегают нарушителей.

В 2017 году серия акций продолжится.