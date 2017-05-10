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08:08 (мск), источник: Губерния онлайн

К акции «Рекорд Победы» присоединились жители Хабаровска

9 мая в Хабаровске прошла всероссийская спортивная акция «Рекорд Победы». Напомним, активисты планировали отжаться 26 298 раз — именно столько дней прошло с момента окончания Великой Отечественной войны.

К мероприятию присоединились студенты, школьники и работающие люди. Всего акция объединила около тысячи жителей краевой столицы. В итоге они коллективно отжались 26 798 раз. Также они подтянулись 2 216 раз. Кроме того, активисты выполнили ряд других упражнений и показали следующие результаты: жим гири — 16 218 раз, пресс — 6 176 раз, жим штанги лежа — 2 670 раз и прыжки на скакалке — 140 000 раз.

К тому же горожане могли разобрать и собрать автомат АК-74 на специальной площадке, посетить фотозону и оставить пожелание на «Стене Победы», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

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