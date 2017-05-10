Посетители Московского зоопарка с «птичьими» фамилиями получат скидку

«С 17 по 21 мая в Московском зоопарке пройдет необычная акция. Посетители с фамилиями, которые связаны с птицами, смогут купить входной билет с 40-процентной скидкой. По вечерам в эти же дни гости зоосада смогут наблюдать за тем, как в небо запускают голубей», — говорится в сообщении .

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Как рассказали на портале, чтобы получить скидку, нужно показать кассиру паспорт или любой другой документ, удостоверяющий личность. Например, купить билет в зоопарк почти в два раза дешевле смогут жители столицы с фамилиями Птицын, Соколов или Воробьев. Кассиры будут фиксировать данные о каждом участнике акции.

Самую популярную «птичью» фамилию опубликуют на сайте зоопарка.