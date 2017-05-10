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08:28 (мск), источник: Вести Приморье

На строительство новых ФАПов в Приморье направят 45 млн рублей

Сразу четыре новых фельдшерско-акушерских пункта построят в этом году в Ольгинском районе Приморья. Новые ФАПы установят в селах Марагаритово, Серафимовка, Пермское и Михайловка.

Строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов продолжат в Приморье. По поручению Губернатора Владимира Миклушевского в этом году будет установлено еще шесть ФАПов и одна амбулатория. На это из краевого бюджета направят 45 миллионов рублей.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, сразу четыре новых фельдшерско-акушерских пункта построят в этом году в Ольгинском районе Приморья. Новые ФАПы установят в селах Марагаритово, Серафимовка, Пермское и Михайловка.

«Во всех четырех селах старые ФАПы имеют 100% износ, в связи с этим мы направили в департамент здравоохранения заявку на строительство новых медпунктов», — сообщила главный врач Ольгинской центральной районной больницы Виктория Исаева.

Она отметила, что во всех ФАПах будут на постоянной основе работать фельдшеры.

«Кадровый вопрос у нас решен. Во всех селах есть фельдшеры, которые там живут и работают», — сообщила главврач.

Еще два новых ФАПа установят в селах Ханкайского района — Рассказово и Кировка, а в селе Светлая построят амбулаторию.

«Новые ФАПы и амбулатория позволят нам обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях», — подчеркнул заместитель главы региона Павел Серебряков.

Вице-губернатор добавил, что новые ФАПы оснастят новым оборудованием и мебелью.

«Чтобы жители сел могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях, из бюджета края будет дополнительно направят 20,5 миллионов рублей. На эти средства приобретут медицинское оборудование и мебель», — отметил Павел Серебряков.

Напомним, по мнению Губернатора приморцы должны оперативно получать специализированную медицинскую помощь даже в ФАПах. Для этого во всех фельдшерско-акушерских пунктах планируют начать оказывать новый вид медицинской помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях — тромболическую терапию. Соответствующая заявка подана в федеральное ведомство еще в 2016 году.

Кроме того, в некоторых территориях люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, уже сегодня могут получить квалифицированную медицинскую помощь. Так, в нескольких фельдшерско-акушерских пунктах Приморья есть возможность проведения теле-ЭКГ. По поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского для поэтапного внедрения телемедицины в этом году аппаратами теле-ЭКГ планируется оснастить все 120 бригад скорой медицинской помощи терапевтического профиля, а также все фельдшерско-акушерские пункты края. Данные с аппаратов будут передаваться в консультационно-диагностические центры интерпретации ЭКГ, где врач уже поставит точный диагноз, назначит оперативное лечение и обеспечит правильную маршрутизацию. Это позволит повысить качество и эффективность диагностики, оказывать людям квалифицированную и своевременную медицинскую помощь до госпитализации и в конечном итоге снизить смертности от острых сердечно-сосудистых заболеваний.

Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.

«Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», — отметил глава государства.

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