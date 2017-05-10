На строительство новых ФАПов в Приморье направят 45 млн рублей
Сразу четыре новых
Сразу четыре новых
Строительство новых
Как сообщили в департаменте здравоохранения, сразу четыре новых
«Во всех четырех селах старые ФАПы имеют 100% износ, в связи с этим мы направили в департамент здравоохранения заявку на строительство новых медпунктов», — сообщила главный врач Ольгинской центральной районной больницы Виктория Исаева.
Она отметила, что во всех ФАПах будут на постоянной основе работать фельдшеры.
«Кадровый вопрос у нас решен. Во всех селах есть фельдшеры, которые там живут и работают», — сообщила главврач.
Еще два новых ФАПа установят в селах Ханкайского района — Рассказово и Кировка, а в селе Светлая построят амбулаторию.
«Новые ФАПы и амбулатория позволят нам обеспечить качественное медицинское обслуживание и доступность услуг здравоохранения в сельской местности, в том числе на отдаленных территориях», — подчеркнул заместитель главы региона Павел Серебряков.
«Чтобы жители сел могли получать медицинскую помощь в комфортных условиях, из бюджета края будет дополнительно направят 20,5 миллионов рублей. На эти средства приобретут медицинское оборудование и мебель», — отметил Павел Серебряков.
Напомним, по мнению Губернатора приморцы должны оперативно получать специализированную медицинскую помощь даже в ФАПах. Для этого во всех
Кроме того, в некоторых территориях люди, страдающие
Отметим, в ежегодном Послании Федеральному собранию РФ Президент Владимир Путин поручил в течение ближайших двух лет подключить к скоростному интернету все больницы и поликлиники страны.
«Это позволит врачам даже в отдалённом городе или посёлке использовать возможности телемедицины, быстро получать консультации коллег из региональных и федеральных клиник», — отметил глава государства.