В Красноярске определили место, где будет установлена чаша Универсиады
В дирекции Универсиады расскажут, где будет установлена чаша огня — неотъемлемый атрибут студенческих игр.
В дирекции Универсиады расскажут, где будет установлена чаша огня — неотъемлемый атрибут студенческих игр.
Напомним, сейчас проходит конкурс на лучший эскиз чаши, в нём могут поучаствовать молодые архитекторы со всей России. Конкурсная работа также должна отражать идеи дружелюбия, контраста сурового сибирского климата и гостеприимства жителей города.