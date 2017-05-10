Таможня Владивостока начала выявлять сомнительные «ЭРА-ГЛОНАСС»

Владивосток, 10 мая, PrimaMedia.

Владивостокская таможня предостерегает представителей автомобильного сообщества и простых граждан, желающих привести из Японии или Южной Кореи автомобиль в личное пользование, от необдуманных и опрометчивых действий, а именно от установки приборов «ЭРА-ГЛОНАСС» сомнительного происхождения, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе в пресс-службе Владивостокской таможни.

В последнее время на подчиненных таможенных постах Владивостокской таможни стали предъявляться Свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС), в графе которого «Дополнительное оборудование транспортного средства» вместо устройства вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) указана аппаратура вызова экстренных оперативных служб (АВЭОС), в том числе, у которой вместо длинного идентификационного номера УВЭОС (ICCID) значится короткий номер (возможно тип или модель этой аппаратуры).

Одним из обязательных условий выдачи ПТС на единичное транспортное средство, прибывшее на территорию Российской Федерации с 01.01.2017 и не оборудованное УВЭОС в соответствии с Положением о ПТС и Техническим регламентом, является предоставление СБКТС с отметкой об идентификационном номере УВЭОС, выданное аккредитованной испытательной лабораторией. Данный номер указывается в договоре приобретенного УВЭОС в привязке к номеру VIN транспортного средства, на которое данное устройство должно быть установлено, а при отсутствии VIN — к номеру кузова данного транспортного средства.

На сайте aoglonass.ru размещен список аккредитованных испытательных лабораторий, уполномоченных выдавать СБКТС, и Реестр специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию устройств с функций вызова экстренных оперативных служб в Государственной автоматизированной информационной системе (ГАИС) «ЭРА-ГЛОНАСС». Общее число представленных в списке испытательных лабораторий составляет 24, из которых: 11 (расположены в г. Москва и Московской области), 4 (г. Нижнем Новгороде), 3 (г. Санкт-Петербурге) и по 1 (г. Красноярске, г. Челябинске, г. Екатеринбурге, г. Курске, г. Новосибирске и г. Владивостоке).

Владивостокская таможня предостерегает всех заинтересованных лиц (компаний-дистрибьюторов АО «ГЛОНАСС» — уполномоченных агентов по продаже УВОЭС, получателей-владельцев автомобилей, таможенных представителей, испытательных лабораторий) о совершении опрометчивых и необдуманных действий в условиях временного дефицита УВОЭС в виде приобретения УВОЭС сомнительного рода их происхождения (без идентификационного номера) и не у официальных компаний-дистрибьюторов АО «ГЛОНАСС».

Заполненный СБКТС с отметкой об идентификационном номере УВЭОС (ICCID) сомнительного характера будет перепроверяться и по результатам проверки будет приниматься решение о выдаче или об отказе в выдаче ПТС заявителю.

Для справки на официальном сайте АО «ГЛОНАСС» можно ознакомиться:

1) со списком аккредитованных испытательных лабораторий, выдающих СБКТС:

http://aoglonass.ru/files/docs/spisok_akkreditovannyh_ispytatel_nyh_laboratorij_vydayuwih_sbkts1.pdf;.

2) с Реестром специализированных лиц, имеющих право осуществлять идентификацию УВОЭС в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС»:

http://aoglonass.ru/files/docs/reestr_specializirovannyh_lic_imeyuwih_pravo_osuwestvlyat_identifikaciyu_ustrojstv_s_funkciej_vyzova_ekstrennyh_operativnyh_sluzhb_v_gais_era-glonass.pdf;.

3) с Порядком идентификации УВЭОС в ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» (за исключением устройств и систем вызова экстренных оперативных служб, установленных штатно производителями при сборке транспортных средств на конвейере):

http://aoglonass.ru/files/poryadok_identifikacii_ustrojstv_s_funkciej_vyzova_ekstrennyh_operativnyh_sluzhb_v_gosudarstvennoj_avtomatizirovannoj_informacionnoj_sisteme_era-glonass.pdf.