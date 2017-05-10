Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
25 лет спустя: авторы «Твин Пикса» показали постаревшего Купера
Сноуден высказался о внезапном увольнении директора ФБР
Путин не стал поздравлять с Днем Победы президентов двух стран
Генштаб предупредил об угрозе внезапного ядерного удара по России
Гуф рассказал об изменах жене и отношениях с Кети Топурия
Ким Чен Ын приказал военным быть готовыми «сломать хребет врага» Лидер КНДР проинспектировал план удара по территориям на спорной границе в Желтом море
Рома Зверь отсудил у создателей «Выпускного» миллион рублей
Скончался один из старейших актеров мира
Россиянам навяжут новый коммунальный платеж
Как оформить кухню: 11 современных решений
Порошенко сравнил российских и украинских военных – СМИ
СМИ: Сердючка вместо Крыма в ролике к Евровидению
29-летняя Кристина Асмус кардинально сменила имидж (фото)
48-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике (фото)
Возможная причина отказа Трампа встречаться с Путиным – СМИ
Пули США "сжирают" стволы снайперов Украины – СМИ
«Профи» — новая модель марки УАЗ
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР
Фоторепортажи
22По миру прошел Первомай
2272-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне
8100 лет со дня рождения Эллы Фицджеральд
11Подготовка техники к Параду Победы
11:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Прокурор Хабаровского края ввел в эксплуатацию детские сады вместо мэрии

Детсады были построены, но не вводились в эксплуатацию из-за чиновничьих проволочек.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура ввела в эксплуатацию детские сады в Хабаровске: новые здания были построены, но из-за неисполнения чиновниками мэрии Хабаровска своих обязанностей, простаивали без дела, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад на 190 мест по улице Морозова, детский сад на 230 мест в Волочаевском городке, детский сад на 230 мест по улице Суворова — все они давно были построены, но … пустовали. При этом жители микрорайонов ломали головы — куда пристроить своих маленьких детей?

После обращений жителей прокуратура Хабаровского края провела проверку и выяснила, что садики не вводят в эксплуатацию в связи с тем, что заказчик в лице МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» не произвел окончательного расчета с подрядными организациями. И чиновники не вводили сады в эксплуатацию — в бюджете города не оказалось средства на оплату уже выполненных, причем, качественно, работ.

В результате, по убеждению прокуроров, было грубо нарушено право несовершеннолетних граждан на дошкольное образование, а также законодательство о контрактной системе в сфере закупок — в части своевременной оплаты работ. В бюджете краевой столицы чиновники денег на оплату ими же заказанных работ не предусмотрели.

После вмешательства прокуратуры все детские сады введены в эксплуатацию. Однако долгожданных путевок дети пока не получили — заведующим дошкольными учреждениями еще предстоит пройти лицензирование. Контроль за скорейшим завершением процесса в рамках действующего законодательства прокурор Хабаровского края оставил за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема наличия мест в детских садах в регионах решается, впрочем, не так быстро, как хотелось бы. Так, на Сахалине в детских садах места есть, а с яслями проблема. Есть проблемы и с местами в школах: 40 тысяч детей в Якутске учатся в стесненных условиях, в классах от 30 до 43 детей. Примечательно, что в свободном порту Ванино мест в школах не просто хватает — их там избыток, причем такой, что одну из четырех школ пришлось закрыть.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
«Кучка банкиров держит в руках весь мир»
Советник Трампа: отставка Коми не имеет отношения к РФ
Белый дом сообщил о встрече Лаврова с Трампом в среду
В России могут ввести налог на малодетность
В финал «Евровидения» прошли 10 участников первого полуфинала
Хоккеист, травмировавший капитана сборной РФ, дисквалифицирован
Путин подписал указ о мерах безопасности на время ЧМ по футболу
Роспотребнадзор разрешил поставки 20 видов молдавских вин в РФ
Спорт
«Ювентус» во второй раз обыграл «Монако» в полуфинале ЛЧ Итальянский клуб в девятый раз вышел в финал главного еврокубка, в котором до сих пор побеждал лишь дважды
Авто
Импортные автомобили в СССР: модели Польши и ГДР Микроавтобусы, фургоны, социалистические BMW и другие представители Польши и ГДР в автопарке СССР
Hi-Tech
Юристы: Россия стала первой страной в мире, где начались блокировки смартфонов из Aliexpress Hi-Tech Mail.Ru пытается разобраться в ситуации с российской таможней и смартфонами Xiaomi: кто прав и что делать
Кино
Кузнечик или Штирлиц? Хорошо ли вы знаете советское кино о войне Проверьте свои знания советского кинематографа с помощью нашего теста
Недвижимость
Интерьер в современном стиле: 10 правил
В Петербурге отреставрируют фасады домов
Гражданам вернут налоги за ошибки в расчете стоимости жилья
Отопительный сезон в Петербурге завершат к концу месяца
Леди
17 жестоких и правдивых цитат о женщинах на войне Это воспоминания о настоящей жизни на фронте
Дети
Макияж 10-летней дочки Глюк'оZы вызвал споры в соцсетях (фото) Певица отпраздновала с Лидией её юбилей.
Все о ремонте
Как красиво и функционально оформить подоконник?
С чего начать ремонт типовой квартиры
Материалы: вы удивитесь, каким бывает гранит
Разные мелочи — где найти им место в квартире?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь