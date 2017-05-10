Прокурор Хабаровского края ввел в эксплуатацию детские сады вместо мэрии

Прокуратура ввела в эксплуатацию детские сады в Хабаровске: новые здания были построены, но из-за неисполнения чиновниками мэрии Хабаровска своих обязанностей, простаивали без дела, передает корреспондент ИА REGNUM.

Детский сад на 190 мест по улице Морозова, детский сад на 230 мест в Волочаевском городке, детский сад на 230 мест по улице Суворова — все они давно были построены, но … пустовали. При этом жители микрорайонов ломали головы — куда пристроить своих маленьких детей?

После обращений жителей прокуратура Хабаровского края провела проверку и выяснила, что садики не вводят в эксплуатацию в связи с тем, что заказчик в лице МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» не произвел окончательного расчета с подрядными организациями. И чиновники не вводили сады в эксплуатацию — в бюджете города не оказалось средства на оплату уже выполненных, причем, качественно, работ.

В результате, по убеждению прокуроров, было грубо нарушено право несовершеннолетних граждан на дошкольное образование, а также законодательство о контрактной системе в сфере закупок — в части своевременной оплаты работ. В бюджете краевой столицы чиновники денег на оплату ими же заказанных работ не предусмотрели.

После вмешательства прокуратуры все детские сады введены в эксплуатацию. Однако долгожданных путевок дети пока не получили — заведующим дошкольными учреждениями еще предстоит пройти лицензирование. Контроль за скорейшим завершением процесса в рамках действующего законодательства прокурор Хабаровского края оставил за собой.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема наличия мест в детских садах в регионах решается, впрочем, не так быстро, как хотелось бы. Так, на Сахалине в детских садах места есть, а с яслями проблема. Есть проблемы и с местами в школах: 40 тысяч детей в Якутске учатся в стесненных условиях, в классах от 30 до 43 детей. Примечательно, что в свободном порту Ванино мест в школах не просто хватает — их там избыток, причем такой, что одну из четырех школ пришлось закрыть.