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08:48 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге нашлась пропавшая 14-летняя девочка

В Екатеринбурге нашлась пропавшая 14-летняя девочка. Как оказалось, подросток ушел из дома из-за конфликта с матерью.

Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, девочка ушла из дома 5 мая около 14.00. Заявление о пропаже ребенка от матери поступило в дежурную часть полиции 6 мая. В ходе проверки было установлено, что ранее девочка из дома уходила, но возвращалась самостоятельно. Уходы ребенка связаны со сложными отношениями с матерью: у девочки плохая успеваемость в школе, а мать пытается заставлять ее учиться хорошо, поэтому 14-летняя школьница периодически убегает из дома. Ребенок воспитывается в многодетной семье.

Школьницу в микрорайоне Уралмаш заметили сотрудники патрульно-постовой службы полиции во время патрулирования. Ее доставили в дежурную часть отдела полиции. Во время ее отсутствия противоправных действий в отношении подростка совершено не было. Причина ухода — конфликт с матерью из-за чрезмерной опеки.

Как уточнили в ведомстве, за несвоевременное обращение в полицию мать ребенка привлечена к административной ответственности. Сотрудниками по делам несовершеннолетних школьница будет поставлена на профилактический учет.

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