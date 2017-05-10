В Екатеринбурге нашлась пропавшая 14-летняя девочка
В Екатеринбурге нашлась пропавшая 14-летняя девочка. Как оказалось, подросток ушел из дома
В Екатеринбурге нашлась пропавшая 14-летняя девочка. Как оказалось, подросток ушел из дома
Как сообщили Накануне.RU в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, девочка ушла из дома 5 мая около 14.00. Заявление о пропаже ребенка от матери поступило в дежурную часть полиции 6 мая. В ходе проверки было установлено, что ранее девочка из дома уходила, но возвращалась самостоятельно. Уходы ребенка связаны со сложными отношениями с матерью: у девочки плохая успеваемость в школе, а мать пытается заставлять ее учиться хорошо, поэтому 14-летняя школьница периодически убегает из дома. Ребенок воспитывается в многодетной семье.
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Как уточнили в ведомстве, за несвоевременное обращение в полицию мать ребенка привлечена к административной ответственности. Сотрудниками по делам несовершеннолетних школьница будет поставлена на профилактический учет.