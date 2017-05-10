Одни из самых сильных ветров по стране зафиксированы в Омской области

В центре Фобос, опираясь на данные от сети метеостанций, сообщили об опасных и неблагоприятных погодных явлениях на территории России за минувшие праздничные дни. Так, к территориям с сильным ветром были отнесены расположенные в Омской области города Тюкалинск и Исилькуль. Там зафиксирована скорость ветра в 21 м/c и 20 м/c соответственно.

Самый сильный ветер в 29 м/с наблюдался в поселке городского типа Тисуль, что в Кемеровской области.