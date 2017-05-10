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08:43 (мск), источник: СуперОмск

Одни из самых сильных ветров по стране зафиксированы в Омской области

Ветра скоростью более 20 м/с отмечены в двух районах региона.

В центре Фобос, опираясь на данные от сети метеостанций, сообщили об опасных и неблагоприятных погодных явлениях на территории России за минувшие праздничные дни. Так, к территориям с сильным ветром были отнесены расположенные в Омской области города Тюкалинск и Исилькуль. Там зафиксирована скорость ветра в 21 м/c и 20 м/c соответственно.

Самый сильный ветер в 29 м/с наблюдался в поселке городского типа Тисуль, что в Кемеровской области.

По данным Обь-Иртышского гидрометеоцентра, сильный ветер в Омской области сохранится и в начале этой недели

Отметим, что сухая и ветреная погода стала поводом для введения высокого уровня пожарной опасности в восьми районах региона: Русско-Полянском, Одесском, Черлакском, Полтавском, Павлоградском, Шербакульском, Калачинском, Оконешниковском. Любопытно, что Тюкалинского и Исилькульского районов среди них нет.

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