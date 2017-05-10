В Израиле умер российский кинокритик Даниил Дондурей

«Невозможно произнести эти слова… Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас!» — написал Манский, пояснив, что «через два дня» он собирался вылететь к Дондурею в Израиль, где проживал кинокритик. «У Дани 19 мая день рождения», — рассказал режиссер.

По информации Манского, Дондурей страдал от некой болезни. «Сам я не верю в реинкарнацию, но зная про Данину болезнь готов был поверить во что угодно», — заключил режиссер. Чем именно болел кинокритик Манский не пояснил.

Даниил Дондурей родился в Ульяновске в 1948 году. В Санкт-Петербурге в 1971 году он окончил факультет теории и истории искусства Академии художеств, а затем, в 1975 году, — аспирантуру Института социологии Академии наук СССР.

С 1993 года Дондурей возглавлял редакцию ежемесячного научного журнала «Искусство кино». Материалы кинокритика печатались в таких изданиях, как «Огонек», «Литературное обозрение», «Знамя» и «Отечественные записки».

Кроме того, Дондурей являлся лауреатом премий «Литературной газеты» и журнала «Литературное обозрение». Также кинокритик входил в состав Совета по правам человека при президенте России. Там он возглавлял комиссию по культурным правам, образованию и науке.