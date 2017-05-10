Иркутские свидетели Иеговы ушли в подполье

Как сообщили «Байкал Инфо» по телефону, который 2ГИС указывает как принадлежащий этой организации, вывеску сняли, чтобы «не раздражать людей и не вызывать вопросов». Напомним, весной нынешнего года деятельность российского филиала этой религиозной организации в нашей стране была запрещена.

Впрочем, как рассказали агентству по телефону, никакой религиозной организации «Свидетели Иеговы» в Иркутске вообще нет, здание принадлежит частному лицу, в нём просто собираются «верующие люди». На сайте Управления Минюста России по Иркутской области значится 352 религиозных организации, среди них местная религиозная организация свидетелей Иеговы «Центральная, Иркутск», но её юридический адрес значится другой. Она была зарегистрирована 6 февраля 2003 года.

На сайте Минюста РФ сообщается следующее: «В период с 8 по 27 февраля 2017 г. проведена внеплановая документарная проверка соответствия деятельности религиозной организации “Управленческий центр свидетелей Иеговы в России” заявленным в ее уставе целям и задачам и законодательству Российской Федерации. В ходе проверки установлено, что деятельность организации осуществляется с нарушениями уставных целей и задач, а также действующего законодательства Российской Федерации, в том числе Федерального закона “О противодействии экстремистской деятельности”.

Так, в период с 2009 по 2016 годы признаны экстремистскими 95 материалов свидетелей Иеговы, ввезенных и распространяемых на территории Российской Федерации этой организацией. С 2009 года по настоящее время признаны экстремистскими, запрещена деятельность и ликвидированы восемь местных религиозных организаций свидетелей Иеговы, входивших в структуру организации».

Генеральная прокуратура России внесла предупреждение организации. Оно было обжаловано в суде и признано законным. Минюст РФ 15 марта подал в Верховный суд исковое заявление о признании организации экстремистской, запрете ее деятельности, ликвидации с исключением сведений из Единого государственного реестра юридических лиц. В апреле суд удовлетворил иск. Деятельность организации приостановлена.

Поскольку по решению суда религиозная организация «Управленческий центр свидетелей Иеговы в России» и все входящие в ее структуру местные религиозные организации подлежат исключению из Единого государственного реестра юридических лиц, иркутские последователи, очевидно, решили перейти на нелегальное положение.