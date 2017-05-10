Рабочая неделя в Воронеже будет пасмурной и дождливой
Прогноз на
Прогноз на
Дождливая и пасмурная погода сохранится в Воронеже на рабочей неделе. Погоду определит западный циклон. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.
Самым прохладным днем станет среда, 10 мая:+13 градусов, облачно, дождливо, ветер западный, до 3 м/c.
В четверг, 11 мая, температура воздуха поднимется до +16 градусов. Ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный, до 4 м/с.
В пятницу, 12 мая, +16 градусов, облачно, дождливо ветер