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09:20 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Рабочая неделя в Воронеже будет пасмурной и дождливой

Прогноз на 10—12 мая: облачно, небольшие осадки и +16.

Дождливая и пасмурная погода сохранится в Воронеже на рабочей неделе. Погоду определит западный циклон. Подробный прогноз на ближайшие дни опубликовал Воронежский гидрометцентр.

Самым прохладным днем станет среда, 10 мая:+13 градусов, облачно, дождливо, ветер западный, до 3 м/c.

В четверг, 11 мая, температура воздуха поднимется до +16 градусов. Ожидаются переменная облачность, небольшой дождь, ветер западный, до 4 м/с.

В пятницу, 12 мая, +16 градусов, облачно, дождливо ветер юго-западный, до 4 м/с.

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